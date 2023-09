Sta per entrare in vigore, tra 20 giorni, un provvedimento di fondamentale importanza nell’ambito del pacchetto europeo “Fit for 55”: è la nuova direttiva sull’efficienza energetica, pubblicata oggi, mercoledì 20 settembre, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue. L’accordo preliminare sul testo tra Parlamento e Consiglio era stato raggiunto a marzo; gli Stati membri avranno poi due anni […]

Potrebbe interessarti anche: