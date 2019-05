Ciascun Comune beneficiario dovrà avviare i progetti entro il 31 ottobre 2019, pena la decadenza del contributo.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 14 maggio 2019 che assegna i contributi stanziati dal Decreto Crescita in favore dei Comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (vedi anche QualEnergia.it). I contributi assegnati ai Comuni – lo ricordiamo – ammontano complessivamente a 500 milioni di euro […]

