Con uno stanziamento aggiuntivo di 32 milioni di euro la Regione Toscana fa scorrere la graduatoria del bando per l'efficientamento energetico di immobili pubblici.

La Regione Toscana ha stanziato altri 32 milioni di euro per lo scorrimento della graduatoria di progetti per l’efficientamento energetico di immobili pubblici, presentati in risposta al bando 2017 Por Fesr 2014-2020. In questo modo la Regione finanzierà altri 113 piani di lavoro di Enti locali, per un totale di 143, e con uno stanziamento […]

