L’Istituto per il Credito Sportivo concede contributi in conto interessi sui mutui richiesti per costruire nuovi impianti sportivi e migliorare quelli esistenti. Con un budget maggiore rispetto alla sua edizione passata, l’avviso “Sport Missione Comune 2023” (allegato in basso) ha a disposizione 40 milioni di euro da assegnare con contributi sui mutui richiesti ma non […]

Potrebbe interessarti anche: