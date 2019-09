Possono presentare domanda Comuni, Unioni di Comuni o associazioni di Comuni entro il 31 gennaio 2020, per l’efficientamento di strutture pubbliche o ad uso pubblico non residenziali.

La giunta regionale del Veneto ha approvato una delibera che assegna 25 milioni di euro al nuovo bando per l’erogazione di contributi per l’efficientamento di strutture pubbliche o ad uso pubblico, non residenziali. Il bando – fa sapere una nota stampa della Regione – si colloca nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Asse 4 “Sostenibilità energetica […]

