Duecento comunità energetiche condominiali da sviluppare in Italia entro il 2024, con due progetti già avviati e altri 13 accordi stipulati: questo il piano su cui sta lavorando Edison Energia per offrire nuove soluzioni contro il caro bollette. Le prime due comunità energetiche residenziali, sviluppate in partnership con Gabetti Lab, entreranno in esercizio all’inizio del […]

Potrebbe interessarti anche: