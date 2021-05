Il Decreto legge 76/2020, come convertito dalla legge 120/2020, ha introdotto alcune “tolleranze costruttive” in materia di edilizia. Secondo queste disposizioni, per esempio, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo, aggiungendo a queste fattispecie […]

Potrebbe interessarti anche: