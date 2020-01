Dal Ministero dell’Ambiente i dati sull’efficientamento degli edifici pubblici. Da ENEA l’esortazione di un cambio di passo legislativo per diffondere nel settore pubblico i contratti di prestazione energetica.

Durante il programma operativo europeo 2014-2020, le amministrazioni pubbliche italiane di tutti i livelli hanno realizzato o hanno in corso di realizzazione un totale di 107 progetti di efficientamento energetico, interessando complessivamente 207 edifici e strutture pubbliche, nell’ambito di tre iniziative: il programma per lo sviluppo e la coesione UE, il bando per le isole […]

