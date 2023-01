Gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sullo stesso immobile ma in periodi d’imposta differenti non sono l’uno la prosecuzione dell’altro, quindi, godono ognuno dell’Ecobonus con limite di spesa massimo. A chiarirlo è un intervento dell’Agenzia delle Entrate in risposta al dubbio di un contribuente. L’autonomia dei singoli lavori è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per […]

