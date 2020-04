Tra i tanti effetti dell’emergenza coronavirus sulle diverse filiere industriali, alcuni riguardano in modo particolare le imprese del fotovoltaico: la chiusura di molte fabbriche in Cina a febbraio-marzo, le previsioni al ribasso per la domanda di moduli FV nel 2020, il rischio di oversupply con un eccesso di offerta di pannelli, la riduzione dei prezzi. […]

