Dagli ultimi dati IRENA sui costi globali delle rinnovabili emerge che il mercato italiano degli impianti solari utility-scale è tra quelli con le economie migliori.

Scendono i costi totali per installare i nuovi impianti, l’energia elettrica generata è sempre più conveniente, aumentano i fattori di capacità (in altre parole, gli impianti diventano più efficienti e producono di più): queste le tre tendenze che continuano a migliorare la competitività delle fonti rinnovabili. Vediamo più in dettaglio tali tendenze per una delle […]

Potrebbe interessarti anche: