Il testo del Dl Semplificazioni, prossimo alla conversione in legge, “è una grande delusione per il settore eolico e per l’Anev, che aveva presentato emendamenti puntuali e mirati a facilitare gli obiettivi posti dal Pniec, completamente ignorati dal Legislatore”. Questo il commento dell’Associazione nazionale per l’energia dal vento sul decreto in fase di conversione che, […]

