Il Decreto Semplificazioni, in vigore dal 1° giugno scorso, rappresenta un buon punto di partenza per quella “transizione burocratica” di cui l’attuale Governo, sin dalla sua istituzione, si è fatto promotore. Ma ci sono ancora alcune criticità, legate principalmente a quei progetti attualmente impegnati in ricorsi alla giustizia volti a riesaminare l’esito del procedimento autorizzativo. […]

