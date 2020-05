Mentre ancora si attende l’approdo in Gazzetta Ufficiale del decreto Rilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri mercoledì scorso, 13 maggio, sta girando una nuova bozza del testo (in allegato in basso) Come anticipato, ci sono aggiustamenti al cosiddetto Superbonus, la detrazione fiscale al 110% per alcuni interventi di riqualificazione energetica e antisismica. Tra le novità […]

