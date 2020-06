L’emendamento al ddl di conversione del dl Rilancio sulla riforma del Gse è stato ritirato. A renderlo noto lo stesso promotore della modifica, il deputato PD Gianluca Benamati. Si è deciso di fermare la proposta, spiega il vicepresidente della X Camera, “perché non vi era accordo politico in maggioranza e correttamente per chi milita in […]

