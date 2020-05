Annunci, bozze poi superate, e un Consiglio dei Ministri rinviato più volte che forse si terrà questa sera, anche se al momento in cui scriviamo non è ancora stato convocato ufficialmente. Mentre cresce l’attesa del decreto ribattezzato “Rilancio” (già noto come decreto “Aprile” prima e “Maggio” poi), il sottosegretario a Palazzo Chigi, Riccardo Fraccaro, torna […]

Potrebbe interessarti anche: