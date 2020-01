Slittano alla prossima settimana i lavori sugli emendamenti al Ddl di conversione del DL Milleproroghe n. 162/2019. Il voto delle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio sulle proposte di modifica avanzate dai gruppi avrebbe dovuto prendere il via oggi, 29 gennaio, e invece non partirà prima di lunedì 3 febbraio. In tutto, sono poco più di […]

