Nessuna modifica al testo uscito dal Senato. Confermato il bonus mobilità, la ridenominazione del CIPE in CIPESS e il programma per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria.

Dopo le modifiche e il via libera del Senato a fine novembre, la Camera ha approvato ieri, 10 dicembre, il DL Clima, con 305 voti favorevoli e 215 contrari. Il Decreto entrerà in vigore il giorno dopo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo ai nostri lettori che il DL era arrivato alla Camera […]

