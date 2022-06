Sblocco della cessione dei crediti legati ai bonus edilizi, un prezzo medio di approvvigionamento del gas per il mercato in maggior tutela svincolato dalle quotazioni di riferimento europee TTF e piena attuazione alla cosiddetta energy release per i soggetti energivori. Sono questi alcuni dei punti qualificanti contenuti fra le 13 condizioni e le 23 osservazioni […]

