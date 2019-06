In sintesi gli interventi programmati dall’Autorità per l’energia nel periodo 2019-2021.

Riforma del mercato del dispacciamento, capacity market, autoconsumo elettrico: tre settori fondamentali per l’evoluzione del mix energetico italiano, dove l’Autorità per l’energia interverrà con diverse modifiche, grazie anche alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati (stakeholder) che hanno partecipato alla consultazione sul Quadro strategico 2019/2021 dell’ARERA (allegato in basso). Per quanto riguarda il dispacciamento elettrico (MSD), […]

Potrebbe interessarti anche: