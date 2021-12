Incentivare il gestore della rete a effettuare tutti gli interventi utili per ridurre i costi complessivi del dispacciamento, sfruttando al meglio le risorse disponibili e ampliando la platea dei soggetti e dei dispositivi in grado di fornire servizi al sistema, ad esempio rinnovabili ed accumuli. Questo, spiega la stessa Arera in una nota, lo scopo […]

Potrebbe interessarti anche: