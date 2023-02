Includere la produzione di idrogeno low-carbon (a basse emissioni di CO2) negli obiettivi Ue per le rinnovabili. È la richiesta comune fatta da 9 Paesi – Francia, Romania, Bulgaria, Polonia, Slovenia, Croazia, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca – in una lettera inviata nei giorni scorsi alla Commissione europea. In sostanza, questi Paesi chiedono di adottare il […]

Potrebbe interessarti anche: