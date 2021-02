L’Ue ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato recepimento entro il 31 dicembre 2020 della direttiva 2019/944 sul mercato interno dell’energia elettrica. L’avvio della procedura, n. 2021/0059, è stato comunicato ieri al Senato dal Ministero per gli Affari europei. La direttiva sul cui recepimento siamo in ritardo è la 2019/944 […]

