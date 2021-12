È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 11 dicembre ed entrerà in vigore il 26 dicembre prossimo il cosiddetto decreto Mercato elettrico, che era stato approvato in Consiglio dei ministri nella seduta del 4 novembre scorso ed è stato firmato dal presidente della Repubblica l’8 novembre (in questo articolo un riepilogo del contenuto, seguiranno […]

