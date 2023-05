Non si può negare in assoluto l’autorizzazione a installare impianti fotovoltaici con motivazioni generiche, ma bisogna spiegare in modo approfondito perché l’installazione sarebbe incompatibile con il paesaggio. Inoltre, nel valutare progetti per nuovi impianti a fonti rinnovabili, occorre bilanciare l’interesse della tutela paesaggistica con quello della produzione di energia pulita. Una recente sentenza del Tar […]

