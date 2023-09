Che si tratti di Comunità Energetiche Rinnovabili o di altre configurazioni, è abbastanza evidente la necessità per sviluppatori o promotori di dotarsi di strumenti hardware e software in grado di rilevare, trasmettere ed elaborare dati da condividere con i membri della configurazione. Come abbiamo visto nel precedente articolo dedicato allo stesso argomento, le piattaforme software […]

Potrebbe interessarti anche: