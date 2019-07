Il prossimo 11 luglio nella sede Enea a Roma verranno presentate le funzionalità con cui il sito agevolerà la consegna della diagnosi energetica da parte delle imprese.

È online il nuovo portale “Audit102”, sviluppato per agevolare le procedure di invio all’Enea delle diagnosi energetiche. Il D.Lgs. 102/2014 – ricorda l’Agenzia nazionale efficienza energetica in una nota stampa – ha infatti previsto per le grandi imprese e le imprese energivore l’obbligo di effettuare una diagnosi energetica presso i propri siti a partire da […]

