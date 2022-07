Non si può restituire al fisco la parte di detrazione già fruita, in modo da poter cedere l’intero credito e non solo le rate rimanenti. Questo il chiarimento che arriva dalle Entrate di fronte alla richiesta di un contribuente (interpello in basso). L’istante ha diritto a un credito d’imposta da Superbonus, (probabilmente a seguito di […]

Potrebbe interessarti anche: