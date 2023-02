Con una nota ai tecnici asseveratori, l’Enea ha chiarito che “non è possibile correggere o integrare con messaggi via pec le asseverazioni già trasmesse. A nulla valgono le pec inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta”. Ogni informazione che si ritenga necessario portare a conoscenza dell’Agenzia nazionale, in aggiunta a quanto già previsto […]

