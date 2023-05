I centri di calcolo dedicati all’elaborazione dei dati relativi a Bitcoin come controparte chiave degli operatori di rete per l’offerta di servizi ancillari di demand response, flessibilità della rete elettrica e adeguatezza delle risorse a disposizione degli operatori di rete. È quanto l’Electric Reliability Council of Texas (Ercot), cioè il gestore della rete elettrica dello […]

Potrebbe interessarti anche: