L’annuncio del governatore della Toscana, Enrico Rossi, dopo aver parlato con la sottosegretaria al MiSE, Alessia Morani.

Si torna a parlare di decreto Fer 2 come in dirittura d’arrivo. È il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ad aver annunciato il probabile concretizzarsi delle misure dedicate alla geotermia, fonte cara al governatore, e alle altre rinnovabili meno competitive come bioenergie e solare termodinamico. “Ho parlato con la sottosegretaria Alessia Morani del Ministero […]

