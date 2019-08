Primo bando il 30 settembre, il regolamento operativo per il nuovo DM 4 luglio 2019.

Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (vedi QualEnergia.it), e la sua entrata in vigore il 10 agosto, come annunciato, il GSE ha pubblicato il Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019, ossia il cosiddetto decreto Fer 1 con gli incentivi alle rinnovabili elettriche più competitive (link […]

