L'attesissimo provvedimento è ora all'esame della Corte dei Conti.

(Notizia in aggiornamento) La notizia l’avevamo data già venerdì, senza però riuscire ad avere una conferma ufficiale dai ministeri coinvolti. Questa mattina, invece, dal ministero dello Sviluppo economico ci comunicano che, come avevamo riportato, i due ministri coinvolti, Luigi Di Maio del MiSE e Sergio Costa per l’Ambiente, hanno firmato il decreto Fer 1 con […]

Potrebbe interessarti anche: