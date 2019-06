Il resoconto dell'incontro tra i sottosegretario Crippa e il commissario Ue per l’Energia Cañete.

“Abbiamo ribadito le richieste rispetto al decreto FER segnalando come un percorso di valutazione di 5 mesi rallenta le tempistiche previste per il raggiungimento di target e obiettivi.” Così si legge nel resoconto del sottosegretario MiSE con delega all’Energia Davide Crippa del suo incontro di ieri, 6 giugno, con il commissario Ue per l’azione per […]

Potrebbe interessarti anche: