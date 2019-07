Sull'idro non cambia rispetto alla bozza circolata nei giorni scorsi.

Dopo le varie bozze girate nei giorni scorsi, mentre il MiSE continua a non sbottonarsi invitando ad attendere la pubblicazione in Gazzetta, finalmente abbiamo un testo del decreto rinnovabili Fer 1 che reca in calce le firme dei ministri e che dunque con ogni probabilità dovrebbe essere la versione inviata alla Corte dei conti, che […]

