Nella seduta dello scorso 4 novembre il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2018/2001 “Red II” sulle rinnovabili, che in queste ore dovrebbe essere firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dell’entrata in vigore, facciamo un riepilogo […]

