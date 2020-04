Pasquetta di lavoro per l’Agenzia delle Entrate, che nella serata di ieri, pubblicando la circolare 9/E 2020 ha fornito diversi chiarimenti chiarimenti sul cosiddetto “decreto Liquidità”, cioè sul decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori […]

