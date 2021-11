Il decreto legge contro le frodi fiscali sui bonus edilizi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre, sta già allarmando gli operatori del settore delle costruzioni, perché rischia di rallentare e complicare molto gli adempimenti necessari, soprattutto per gli appalti in corso di esecuzione. Visti di conformità, asseverazioni, controlli: cosa prevede il decreto Ricordiamo in sintesi […]

