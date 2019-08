Decreto Fer 1: a breve regolamento operativo e il 30 settembre bando per Aste e Registri

Dopo la pubblicazione del decreto FER 1 in GU, il GSE pubblicherà entro il 25 agosto il Regolamento operativo. Il primo bando per partecipare ad Aste e Registri è calendarizzato per il 30 settembre.

