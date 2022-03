Semplificazioni per l’installazione di impianti a rinnovabili, anche in aree agricole e di proprietà pubblica, e crediti di imposta per le piccole e medie imprese del Sud che investano in energia verde. Questi sono i tratti salienti riguardanti le rinnovabili, contenuti nel recente Decreto Energia, da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale come dl 1° marzo 2022 […]

