L’articolo 9 del decreto Energia/Aiuti (vedi Pubblicato in Gazzetta il decreto Aiuti: riepilogo delle novità per Superbonus e rinnovabili) pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale introduce la possibilità per le Autorità di Sistema Portuale (AdSP) di costituire una o più comunità energetiche rinnovabili (CER) estendendo l’accesso agli incentivi previsti dal dl n. 199 del 2021 […]

Potrebbe interessarti anche: