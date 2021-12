Chi effettuerà comunicazioni per la cessione del credito o sconto in fattura da detrazioni fiscali, entro cinque giorni dalla ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate, saprà se la comunicazione è sospesa per verifiche da parte del Fisco e, dopo non più di trenta giorni, conoscerà l’esito delle verifiche. A prevederlo è il nuovo provvedimento delle […]

