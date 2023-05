C’è un testo dell’atteso decreto con gli incentivi all’agrovoltaico, trasmesso a metà aprile alla Commissione europea, dalla quale si attende il via libera per l’effettiva entrata in vigore. Parliamo del decreto che attua l’Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) della Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del […]

