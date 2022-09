Per decarbonizzare il suo mix energetico entro il 2050 in linea con il traguardo Net Zero (azzeramento delle emissioni nette di CO2), l’Italia dovrà investire complessivamente 3.351 miliardi di euro nei vari settori (circa 120 mld €/anno), dalle industrie agli edifici, passando per i trasporti, la produzione di energia elettrica e lo sviluppo delle reti. […]

