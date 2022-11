La nuova tassa sugli extraprofitti di chi vende elettricità o prodotti energetici, che si applicherà per il 2023, non sarà al 33-35% degli utili, come ventilato, bensì al 50% dell’imponibile Ires e non sarà dovuta dalle piattaforme di scambio né dai rivenditori di carburante al dettaglio. Questa la nuova versione del “Contributo di solidarietà temporaneo […]

