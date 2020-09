Dal primo gennaio 2021 cambiano le regole del mercato europeo ETS (Emissions Trading Scheme), in modo che siano più allineate ai nuovi obiettivi del Green Deal per ridurre le emissioni di CO2. La Commissione Ue, infatti, ha appena varato le linee guida per gli aiuti di Stato nel settore ETS, valide per il periodo 2021-2030. […]

