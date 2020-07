La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha siglato con Edison il primo “Green Framework Loan” in Italia, una linea di credito pari a 300 milioni di euro che l’azienda elettrica italiana potrà usare nei prossimi quattro anni per sviluppare progetti di efficienza energetica e fonti rinnovabili sul territorio nazionale. Il sostegno finanziario della Bei […]

Potrebbe interessarti anche: