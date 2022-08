Individuare tempestivamente le aree idonee su cui realizzare nuovi impianti a fonti rinnovabili, puntare sugli accumuli, predisporre un testo unico delle semplificazioni per le Fer. Sono le principali raccomandazioni, in tema di energie pulite, della Commissione parlamentare bicamerale per la semplificazione, nel documento conclusivo della sua indagine conoscitiva “sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all’avvio […]

