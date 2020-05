È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020 coordinato con la legge di conversione n. 27 del 24 aprile, testo che come noto contiene diverse misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e per il sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese durante l’emergenza coronavirus. […]

Potrebbe interessarti anche: