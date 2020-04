L’Agenzia delle Entrate ha istituito, con una risoluzione del 31 marzo scorso (allegata in basso), il codice tributo ad hoc per il versamento delle somme volte al mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico, come previsto dalla sanatoria introdotta dal Dl 124/2019 per risolvere i contenziosi legati al cumulo degli incentivi […]

